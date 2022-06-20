Правоохоронці вже затримали двох учасників незаконної схеми.

У Львові група осіб організувала схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон за 6 тис. доларів з особи.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

Зокрема, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру групі осіб в організації схеми незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України).

"За даними слідства, троє мешканців Львова нелегально переправляли чоловіків призовного віку до Республіки Польща. За 6 тис. доларів США вони забезпечили включення військовозобов’язаного до інформаційної бази даних "Шлях", що надає можливість безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного часу", - йдеться у повідомленні.

Водночас двох учасників схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання 6 тис. дол США. Щодо третього - вживаються заходи з метою оголошення його в розшук.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася на територію України. У нашій державі було запроваджено воєнний стан, і тепер небагато чоловіків можуть перетнути кордон.

На початку квітня в Одеській області зупинили авто, набите "онуками"-ухилянтами. Варто зазначити, що "онуки" не знали ім'я бабусі та її адресу.

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