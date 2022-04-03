На Одещині зупинили машину, в якій їхали "онуки"-ухилянти / фото dpsu.gov.ua

В Одеській області затримано автомобіль з шістьма ухилянтами, з яких двоє були в багажнику.

Про це повідомили у ДПСУ.

Зазначається, що автомобіль марки "Рено" був зупинений біля держкордону з Молдовою.

У салоні, крім водія, перебували чотири пасажири, ще двох чоловіків виявили в багажнику.

"Всі шестеро заявили, що їдуть відвідати свою бабусю, яка проживає в одному з сіл Болградського району Одеської області. Однак не змогли назвати ім'я "бабусі" та адресу, за якою вона проживає. Всі "онуки" віком від 20 до 40 років", - йдеться в повідомленні.

В Одеській області зупинили авто, в якому їхали "онуки"-ухилянти / фото dpsu.gov.ua

Шістьох чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження щодо водія машини, якого притягнуть до відповідальності за незаконне переправлення людей через держкордон.

Нагадаємо, на кордоні України з Молдовою 12 березня в пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники відмовили у виїзді з нашої держави чоловікові, в документах якого значилося, що його звільнили від проходження військово служби через вагітність і важкі пологи.

Рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися на територію України. У нашій країні було запроваджено воєнний стан, і тепер небагато чоловіків можуть перетнути кордон.

Вас також можуть зацікавити новини: