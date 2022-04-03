В Одеській області затримано автомобіль з шістьма ухилянтами, з яких двоє були в багажнику.
Про це повідомили у ДПСУ.
Зазначається, що автомобіль марки "Рено" був зупинений біля держкордону з Молдовою.
У салоні, крім водія, перебували чотири пасажири, ще двох чоловіків виявили в багажнику.
"Всі шестеро заявили, що їдуть відвідати свою бабусю, яка проживає в одному з сіл Болградського району Одеської області. Однак не змогли назвати ім'я "бабусі" та адресу, за якою вона проживає. Всі "онуки" віком від 20 до 40 років", - йдеться в повідомленні.
Шістьох чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження щодо водія машини, якого притягнуть до відповідальності за незаконне переправлення людей через держкордон.
Нагадаємо, на кордоні України з Молдовою 12 березня в пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники відмовили у виїзді з нашої держави чоловікові, в документах якого значилося, що його звільнили від проходження військово служби через вагітність і важкі пологи.
Рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися на територію України. У нашій країні було запроваджено воєнний стан, і тепер небагато чоловіків можуть перетнути кордон.