У поліції кажуть: спроби суїциду не було.

У Миколаєві школярка після сварки з батьками вирішила їх "провчити" й наковталася таблеток.

В результаті її госпіталізували з отруєнням, пише ТСН.uа з посиланням на прес-службу поліції області.

Правоохоронці запевняють, що інцидент не пов'язаний з небезпечним челленджем у соцмережі "Тікток". Між дитиною і батьками стався конфлікт через школу, в результаті у дівчинки забрали її мобільний і вилаяли. Та у відповідь вирішила "висловити протест" на такі дії.

Адмінпротокол на батьків не складали, з ними провели профілактичну бесіду. У поліції уточнили: інцидент не пов'язаний зі спробою суїциду, а є "підлітковим протестом".

Інші новини, які можуть вас зацікавити:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован