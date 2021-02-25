У Миколаєві школярка після сварки з батьками вирішила їх "провчити" й наковталася таблеток.
В результаті її госпіталізували з отруєнням, пише ТСН.uа з посиланням на прес-службу поліції області.
Правоохоронці запевняють, що інцидент не пов'язаний з небезпечним челленджем у соцмережі "Тікток". Між дитиною і батьками стався конфлікт через школу, в результаті у дівчинки забрали її мобільний і вилаяли. Та у відповідь вирішила "висловити протест" на такі дії.
Адмінпротокол на батьків не складали, з ними провели профілактичну бесіду. У поліції уточнили: інцидент не пов'язаний зі спробою суїциду, а є "підлітковим протестом".
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