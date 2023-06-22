Зловмиснику, якому заважали "галасливі" діти, загрожує до п’яти років обмеження волі.

В Одесі чоловік жбурнув піротехнічну гранату з балкону багатоповерхівки, боєприпас розірвався.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції в Одеській області, подія сталася на вулиці Картамишевській. Зокрема, мешканка багатоквартирного будинку заявила в поліцію, що її сусід із балкону власної оселі кинув у двір, де гралися діти, гранату.

"На місце події оперативно прибули правоохоронці, які виявили у дворі залишки страйкбольної гранати. Діти не постраждали, оскільки перебували на безпечній відстані. Надалі поліцейські виявили за місцем мешкання чоловіка ще одну подібну гранату", - розповіли в управлінні.

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За даними правоохоронців, 47-річний чоловік перебував у нетверезому стані. Поліцейським він пояснив, що придбав дві гранати через інтернет, а одну жбурнув у двір, щоб розігнати дітей, які заважали йому відпочивати.

За фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Наразі проводять слідчі дії. Чоловіку загрожує до 5 років обмеження волі.

Інциденти з гранатами

Нагадаємо, на початку лютого 2022 року на полігоні на Одещині в руках бійця вибухнула граната для гри у страйкбол. Тоді повідомлялось, що учасник навчань з вогневої підготовки нібито придбав піротехнічну гранату на ринку "Привіз".

Під час відпрацювання кидка гранати, боєць задля ефекту висмикнув чеку, стався вибух. В результаті чоловік отримав розрив руки, а уламки пошкодили йому обличчя. Пораненого госпіталізували.

Днями у Житомирській області чоловік підірвав у магазині гранату після того, як продавчиня не дала йому в борг алкоголь та цигарки. Жінка потрапила до лікарні у важкому стані.

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