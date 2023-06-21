Є надія, що продавчиня, на яку вдома чекають троє дітей, буде жити, але стан її – вкрай важкий.

В селі Закутинці Бердичівського району Житомирської області чоловік підірвав у магазині гранату. Про це повідомив журналістам начальник Головного управління Національної поліції України в Житомирській області Олег Трачук.

Він зазначив, що 20 червня близько 15:40 чоловік, який є жителем цього села, зайшов до місцевого магазину і сказав, щоб продавчиня дала йому в борг алкогольні напої та цигарки.

"Продавчиня 1996 року народження відмовила йому. Він вийшов з магазину і повернувся вже з гранатою, пролунав вибух. Чоловіку відірвало кисть руки і є інші тілесні ушкодження, а продавчиня, в котрої троє малолітніх дітей, знаходиться в критичному стані, втратила багато крові, має осколкові поранення", – додав Трачук.

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За його словами, жінка прооперована і є надія, що буде жити, але стан її вкрай важкий. Зазначається, що в той день жінка не взяла на роботу з собою дітей, хоча зазвичай вона це робила.

Чоловік, який підірвав гранату, не зміг пояснити свої дії, бо був в нетверезому стані. Трачук зазначає, що його затримано. Попередньо його дії кваліфікують як замах на вбивство. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до термін 15 років.

"Встановили попередньо, що чоловік взяв гранату у свого товариша. Обидва не є військовослужбовцями. У товариша, мешканця цього ж села, було виявлено і вилучено цілий арсенал зброї. Його також затримано в порядку статті 208 КПК", – додав Трачук.

Інциденти з гранатами

30 травня 2023 року у Київській області чоловік кинув гранату в знайомих. До чоловіка прийшли троє його знайомих, але згодом через конфлікт 36-річний чоловік кинув гранату неподалік гостей. Унаслідок вибуху 27-річний хлопець загинув, ще двоє отримали поранення. Крім того, постраждала й сусідка, яка зайшла з гостинцем до дитини.

У квітні у Харківській області чоловік кинув гранату під автомобіль, пролунав вибух. Внаслідок інциденту в селищі Приколотне Куп'янського району було поранено трьох людей – у них осколкові поранення нижніх кінцівок.

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