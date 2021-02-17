Постраждалий дістав важкі травми голови і множинні переломи ребер.

На Одещині затримано 17-річного юнака, який до смерті побив свого дядька.

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Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в селищі Окни, а в поліцію звернулася мати постраждалого.

Жінка розповіла, що її 32-річний син прийшов додому закривавленим після півночі і ліг спати. При цьому чоловік не сказав, хто його побив. Буквально через кілька годин вона виявила, що син помер, і одразу звернулася в поліцію.

Як з'ясувалося, постраждалий відпочивав у компанії друзів, серед яких був його 17-річний племінник. Між родичами виникла суперечка, яка продовжився дорогою додому.

«Розлючений зауваженнями, юнак збив дядька з ніг, після чого бив ногами по голові і тулубу... Згідно з висновком експерта, постраждалий помер від набряку мозку, закритої черепно-мозкової травми та множинних переломів ребер», - сказано в повідомленні.

Чоловік зміг дістатися додому, його кров була на вулиці, що бачили багато очевидців.

Зловмисника затримано. Його звинувачують за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу ("умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого").

До обрання запобіжного заходу зловмисника поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

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Автор: Лариса Козова