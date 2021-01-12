Постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

У Полтаві поліція встановлює обставини стрілянини, внаслідок якої поранено чоловіка.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

«Сьогодні близько 12:00 перехожі повідомили до поліції про стрілянину на вул. Нижньомлинській у Полтаві. Під час конфлікту між чоловіками, один із них отримав вогнепальне поранення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалого, 1984 р. н., госпіталізували до медичного закладу. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Наразі поліція встановлює обставини інциденту та причетних до нього осіб.

Телеграм-канал "Х*евая Полтава" пише, що перестрілка сталася між злочинними угрупованнями.

Як зазначено в повідомленні, поліція перекрила виїзди в напрямку села Розсошенці, вулиці Зеньковскької, вулиці Сакко і виїзд на Харків. Правоохоронці перевіряють автомобілі та документи водіїв.

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Автор: Світлана Макринська