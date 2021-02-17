Ще близько сотні осіб самостійно залишили приміщення.

Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі Рівненської обласної державної адміністрації.

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Як повідомляє ГУ ДСНС в Рівненській області, пожежа сталася 17 лютого о 14:53 на другому поверсі шестиповерхової будівлі ОДА, розташованої по вулиці Майдан Просвіти.

Зазначається, що пожежа виникла в кабінеті департаменту агропромислового розвитку Рівненської ОДА. Вогнем пошкоджено меблі на площі 15 кв. м.

О 15:10 пожежу локалізовано, а о 15:22 ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Під час пожежі з будівлі ОДА рятувальниками проведено евакуацію 48 людей. Ще близько сотні осіб самостійно залишили приміщення.

«Завдяки оперативності вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати на ранній стадії та не допустити поширення вогню на поряд розташовані кабінети», - йдеться у повідомленні.

Від ДСНС до гасіння пожежі залучалися 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 42 вогнеборці особового складу.

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Автор: Світлана Макринська