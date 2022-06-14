Її ушпиталили з проникаючими пораненнями печінки й нирки та внутрішнім крововиливом.

В Одесі поліцейські затримали жителя Подільська, який напав з ножем на свою подругу, коли вона намагалася його звабити.

Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у Одеській області.

Чоловік разом зі співмешканкою та спільною подругою влаштували пікнік в лісосмузі на Овідіопольській дорозі. Жінка почала зваблювати його, а після цього влаштувала сварку з його цивільною дружиною. Тоді він кілька разів ударив подругу ножем.

Потерпілу без свідомості неподалік проїжджої частини виявив автомобіліст та викликав карету швидкої медичної допомоги. Медики ушпиталили жінку з проникаючими пораненнями печінки й нирки та внутрішнім крововиливом.

Прибулі оперативники обстежили лісопосадку і за кілька кілометрів від місця скоєння злочину затримали зловмисника.

Йому оголосили підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік та жінка вдалися до "непристойного дійства" в одному з пляжних закладів відпочинку. Їх дії зняли на відео, після чого вони отримали повістки.

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