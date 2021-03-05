Експерти підтвердили факт сексуального насильства.

40-річному та 43-річному мешканцям Сумської області 5 березня оголосили про підозру у зґвалтуванні школярки. Обидва були її родичами – батьком і дядьком.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби обласної прокуратури.

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Про факт злочину правоохоронців повідомила 4 березня родичка потерпілої. Вона побачила на тілі 15-річної дівчини ушкодження.

Школярка у ході розмови зізналася, що рідні батько і дядько ґвалтували її протягом останніх 3-5 років.

Експерти підтвердили факт сексуального насильства. Вирішується питання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: УНІАН