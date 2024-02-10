У суді інспектори самі надали докази невинуватості водія.

У Тернополі водій автомобіля "Porsche Cayenne" виграв позов до Департаменту патрульної поліції і довів, що його оштрафували безпідставно.

Як йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду, ввечері 28 жовтня 2023 року на вул. Будного старший сержант поліції зупинив іномарку та склав адмінпротокол через зміну кольору покажчиків поворотів з жовтого на червоний, потрактувавши це як порушення вимог правил дорожнього руху України.

За дане порушення водія мали оштрафувати на 340 грн, однак чоловік вирішив оскаржити постанову поліції.

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У своєму позові він вказав, що не змінював кольорів покажчиків поворотів і також надав сертифікат відповідності, який підтверджує той факт, що автомобіль "Porsche Cayenne", у тому числі його світлові прилади, відповідають стандартам, встановленим в Україні, а дана модель допущена до участі в дорожньому русі.

Та найцікавіше судді виявили при перегляді відеозаписів з відеореєстратора поліцейського автомобіля та нагрудних камер працівника поліції, які надали патрульні. Виявилося, що покажчики повороту в керованого позивачем автомобіля світилися яскравим жовтим кольором.

Відтак позов водія до Департаменту патрульної поліції суд задовольнив і зобов’язав поліцію скасувати постанову про накладення штрафу.

"Постанову про притягнення водія до адміністративної відповідальності не обґрунтовано належними доказами. На вказаних відеозаписах чітко зафіксовано, що покажчики повороту у керованого позивачем автомобіля світилися яскравим жовтим кольором", – йдеться в ухвалі суду.

Також суд постановив стягнути з Департаменту патрульної поліції на користь позивача понад 500 грн судового збору.

В Україні почали подавати до суду на водіїв самокатів

В Україні з 2023 року водії електросамокатів визнані повноцінними учасниками дорожнього руху. Тому за порушення ПДД їх також почали карати. Переважно ДТП за участю водіїв самокатів кваліфікуються як адміністративні правопорушення. Найчастіше самокатники отримують обвинувальні вироки за травмування пішоходів.

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