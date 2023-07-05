Зрадник отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав.

Служба безпеки України затримала у Києві колаборанта, який входив до складу окупаційного "головного управління МВС РФ в Запорізькій області" та брав активну участь у каральних рейдах російських загарбників проти учасників руху опору в регіоні.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисником виявився мешканець Маріуполя, який після початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до окупованого Мелітополя. Зазначається, що там він почав співпрацювати з рашистами, за що наприкінці квітня 2022 року його призначили "поліцейським патрульно-постової служби" місцевого підрозділу окупаційного "МВС РФ".

У спецслужбі поінформували, що на цій "посаді" зловмисник брав активну участь у каральних рейдах російських загарбників проти учасників руху опору в регіоні.

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"Встановлено, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою "Жовта стрічка". У липні 2022 року колаборант, розуміючи невідворотність покарання за вчинені злочини, вирішив "звільнитися" з лав псевдоустанови і переїхав на підконтрольну Україні територію. За даними слідства, зловмисник як переселенець прибув до Києва, де намагався переховуватись від правосуддя у своїх знайомих. Під час проведення комплексних заходів співробітники Служби безпеки та Національної поліції встановили його місцеперебування і затримали", - йдеться у повідомленні.

У СБУ заявили, що на підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він під вартою, зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Цікаві новини 5 липня - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці зібрали доказову базу на суддю Звенигородського райсуду Черкаської області, яка заперечувала збройну агресію РФ і виправдовувала воєнні злочини рашистів.

Посадовиця підтримувала захоплення Криму та Мелітополя і вихваляла запровадження там "російського законодавства".

Крім того, вона виправдовувала воєнні злочини РФ проти цивільних. Наприклад, ракетний удар рашистів по багатоквартирному будинку у Дніпрі у січні цього року вона "оцінила" як "супутні втрати" під час війни.

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