Суддя трактувала влучання російських ракет у цивільні будинки як економію РФ дорогих високоточних ракет.

Працівники Офісу Генерального прокурора та Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівниці суду одного із районів Черкаської області, яка виправдувала збройну агресію Російської Федерації проти України.

Як повідомила прес-служба ДБР, після повномасштабного збройного вторгнення Росії суддя під час особистих бесід з колегами та друзями неодноразово виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

Зазначається, що вона називала захоплені території України "освобожденными", а окупантів називала "нашими" та визнавала АР Крим "частиною Росії". Посадовиця неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим, зокрема, навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік.

"Вона тлумачила збройну агресію РФ проти України як вмотивований крок, виражений стратегічною важливістю Криму та обвинувачувала ЗСУ у невиправданій агресії проти мирних українців. Обговорюючи російські ракетні удари по українських населених пунктах, суддя трактувала влучання російських ракет у цивільні будинки як економію РФ дорогих високоточних ракет, через що вони попадають по мирному населенню, і наголошувала, що, зокрема, Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вона стверджувала, що українські снайпери стріляли у людей, а українська армія використовувала населення як "живий щит", не випускаючи їх з міста, виганяла з власних квартир, кидала гранати в підвали через те, що люди розмовляли російською мовою.

Як поінформували в ДБР, посадовиця заперечувала викрадення й вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України тощо.

Суддя підозрюється у виправдування збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, визнанні правомірною окупації частини території України, вчиненого службовою особою (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

В СБУ також зазначили, що раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду. Згодом фігурантка планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету.

В спецслужбі заявили, що вона виправдовувала воєнні злочини РФ проти цивільних. Наприклад, ракетний удар рашистів по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року вона "оцінила" як "супутні втрати" під час війни.

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Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкали близько 1,7 тис. осіб, є десятки жертв. У будинку було пошкоджено 230 квартир, повністю зруйновано - 72.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували в Радянському Союзі для знищення морських угруповань та авіаносних груп. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ.

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