Прикордонники викрили волинських контрабандистів, які виробляли на використовували безпілотники для відправки цигарок за кордон.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook. "Технологічний прорив зробили волинські контрабандисти. Вони використовували БпЛА не лише для відправки цигарок за кордон, а й для стеження за діями прикордонних нарядів", - зазначили у ДСПУ.
Міжвідомча група, до якої входили військовослужбовці Волинського та Львівського прикордонних загонів, за силової підтримки прикордонників-спецпризначенців ДОЗОРу в помешканнях та господарських будівлях фігурантів виявила мотодельтаплан, вісім безпілотних літальних апаратів типу "Літак" і "Квадрокоптер", а також понад дві тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів і чорнові записи з доказами протиправної діяльності.
"Окрім цього, було знайдено цілий цех із виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували деталі до безпілотників", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що вилучені безпілотники планується передати підрозділам ДПСУ, які виконують завдання в складі Сил оборони України. "Вивчається можливість використання навичок осіб, причетних до протиправної діяльності, у протидії ворожим військам", - додали прикордонники.
Інцидента з контрабандою:
Як повідомляв УНІАН, у березні митники Румунії затримали вантажівку з України, в якій під виглядом кондитерських виробів перевозили 4 млн цигарок відомих брендів.
У вантажівці з українськими номерами серед офіційно заявлених кондитерських виробів було виявлено прихованими 200 тис. пачок цигарок з маркуванням "Duty Free".
Виявилося, що вантажівка оформлювалась на митному посту "Вінниця" через подачу електронної декларації. На автомобілі та причепі була пломба відправника, супровідні документи завірені Одеською митницею.