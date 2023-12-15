Вилучені безпілотники хочуть передати прикордонникам на фронт.

Прикордонники викрили волинських контрабандистів, які виробляли на використовували безпілотники для відправки цигарок за кордон.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook. "Технологічний прорив зробили волинські контрабандисти. Вони використовували БпЛА не лише для відправки цигарок за кордон, а й для стеження за діями прикордонних нарядів", - зазначили у ДСПУ.

Міжвідомча група, до якої входили військовослужбовці Волинського та Львівського прикордонних загонів, за силової підтримки прикордонників-спецпризначенців ДОЗОРу в помешканнях та господарських будівлях фігурантів виявила мотодельтаплан, вісім безпілотних літальних апаратів типу "Літак" і "Квадрокоптер", а також понад дві тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів і чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

"Окрім цього, було знайдено цілий цех із виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували деталі до безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що вилучені безпілотники планується передати підрозділам ДПСУ, які виконують завдання в складі Сил оборони України. "Вивчається можливість використання навичок осіб, причетних до протиправної діяльності, у протидії ворожим військам", - додали прикордонники.

Інцидента з контрабандою:

Як повідомляв УНІАН, у березні митники Румунії затримали вантажівку з України, в якій під виглядом кондитерських виробів перевозили 4 млн цигарок відомих брендів.

У вантажівці з українськими номерами серед офіційно заявлених кондитерських виробів було виявлено прихованими 200 тис. пачок цигарок з маркуванням "Duty Free".

Виявилося, що вантажівка оформлювалась на митному посту "Вінниця" через подачу електронної декларації. На автомобілі та причепі була пломба відправника, супровідні документи завірені Одеською митницею.

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