Також чоловік виготовляв матеріали порнографічного характеру за своєї участі.

У Житомирі правоохоронці затримали місцевого жителя, якого підозрюють у причетності до виготовлення та розповсюдження в соцмережі фото та відео порнографічного характеру, а також розбещенні неповнолітніх.

Читайте такожУ Львові керівника дитячого табору підозрюють у зґвалтуванні 11 дівчатокПро це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

«Слідчі встановили, що 36-річний житель Житомира за допомогою мобільного телефону виготовляв фото та відеоматеріали порнографічного характеру за своєї участі. Ці матеріали через фейкові анонімні акаунти він розповсюджував серед малолітніх дівчат, з якими знайомився у соціальних мережах. Крім того, чоловік у ході спілкування з дітьми спонукав їх до зйомки та надсилання йому у відповідь відео та фотоматеріалів аналогічного змісту», - розповіли у відомстві.

За місцем проживання чоловіка 20 листопада правоохоронці провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили докази, які підтверджують його причетність до вчинення злочинів.

«Наразі вік малолітніх дівчат слідчі не розголошують. Попереднього, затриманий працював самостійно», - розповіла заступниця керівника прес-служби ГУ НП в Житомирській області Ольга Номерчук.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні понад десятка епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ще один епізод – за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Марина Чорноштан