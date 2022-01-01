Суд обере йому запобіжний захід.

В новорічну ніч у Львові поліцейські затримали зловмисника за підозрою у вбивстві знайомого.

Як повідомили поліцейські Львівщини на сторінці прес-служби у Facebook, затриманий вдарив свою жертву ножем у серце під час конфлікту, спричинивши смертельну травму.

"1 січня близько другої години ночі на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про тіло 50-річного чоловіка, з ознаками насильницької смерті, виявлене у квартирі одного з будинків на вулиці Лемика у Львові", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожТікав босоніж: на Хмельниччині жінка вигнала з хати чоловіка й вдарила його ножемТак, за словами медиків, причиною смерті стала колото-різана рана в ділянці серця.

Як встановили правоохоронці, під час святкування Нового року між 39-річним власником помешкання та мешканцем Черкаської області, який винаймав у нього житло, виник конфлікт, в ході якого господар вдарив квартиранта ножем в груди, завдавши йому смертельного поранення.

Правоохоронці затримали зловмисника, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Львові внаслідок пожежі у квартирі двоповерхового житлового будинку загинули троє людей.

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