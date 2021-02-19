У Києві суд визнав винним охоронця супермаркету, який два роки тому вдарив в обличчя одного з відвідувачів.
Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.
Інцидент стався на початку жовтня 2018 року в Оболонському районі столиці.
"Чоловік, перебуваючи на посаді інспектора з безпеки супермаркету, під час словесної перепалки з групою юнаків узяв металеву палицю та вдарив в обличчя одного з них. Внаслідок цього 20-річний хлопець отримав травматичний вивих та злом зубів верхньої щелепи", - розповіли у прокуратурі.
Оболонський районний суд Києва визнав охоронця винним за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я). Йому призначено покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.
Читайте також"Умивайся, бл*дь!": охоронці одеського ТЦ занурили клієнта в зеленку (відео)Також частково задоволено цивільний позов потерпілого до супермаркету, який тепер має відшкодувати відвідувачу понад 100 тис. грн.
За словами прес-секретарки прокуратури міста Києва Надії Максимець, чоловік так і не визнав свою вину.
"Судовий розгляд тривав майже два роки, обвинувачений вину не визнав, однак повним порядком дослідження доказів та принциповою позицією прокуратури вина повністю доведена", - розповіла Максимець.
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