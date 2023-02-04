Пріоритетними на сьогодні є версії помилки пілота та технічної несправності гвинтокрила.

За тиждень-другий буде розшифровано "чорну скриньку" з гелікоптера ДСНС, який 18 січня впав на територію дитячого садка у Броварах Київської області. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі національного телемарафону.

За його словами, це дозволить визначити найбільш пріоритетну версію трагедії.

"Ми розуміємо, що під час таких подій дуже важлива інформація з "чорних скриньок". Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють разом з французькими колегами. Я сподіваюся, приблизно за тиждень, максимум – два все ж таки буде розшифровано "чорну скриньку", і після того ми зможемо більш детально ознайомитися з найбільш пріоритетною версією", - сказав Іонушас.

Відео дня

За словами депутата, пріоритетними є версії помилки пілота та технічної несправності гвинтокрила. При цьому не відкидається версія диверсії, але вона не є однією з пріоритетних.

"Ми домовилися, що ми поставимо на особливий контроль комітет питання технічної справності інших гвинтокрилів. І ви знаєте, що правоохоронці вже зробили певні процесуальні дії, обшуки стосовно відпрацювання цієї версії, вони рухаються по контрактах, на підставі яких була здійснена купівля цих гвинтокрилів", - зазначив депутат.

Авіакатастрофа у Броварах: що відомо

18 січня у Броварах неподалік дитячого садка впав гвинтокрил, на борту якого перебувало керівництво МВС України.

Усі, хто перебував на борту, загинули. Серед них міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

Також в результаті авіакатастрофи загинули люди на землі, серед яких дівчинка 2017 року народження. Усього на місці падіння було виявлено 14 загиблих.

Вас також можуть зацікавити новини: