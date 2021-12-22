На заході влаштували святкову стрілянину

Мохаммад Закрія Хан помер через стрілянину на святкуванні своєї перемоги на місцевих виборах.

Про це повідомляють місцеві англомовні видання SAMAA, GEO та Daily Рakistan.

Цього тижня стали відомі результати місцевих виборів в Пешаварі - столиці прикордонного Пакистану.

Мохаммад Закрія Хан був обраний головним радником місцевої ради. Він балотувався від політичної сили JUI-F (в перекладі - "Асамблея ісламських священнослужителів"). Це суннітська політична сила, яка має вкрай незначне представництво на національному рівні (4 місця в Сенаті і 14 в Національних зборах).

Ще кілька кандидатів політсили перемогли на місцевих виборах цього разу. Читайте такожАнтона Полякова вбили, він ніколи не приймав наркотики - Скороход

З цього приводу влаштували свято. Під час святкування почали стріляти. Одна з куль потрапила в Закрію.

Поліція наразі розслідує інцидент. Деякі ЗМІ сповіщають, що політик сам вистрілів в себе. Інші повідомляють, що смерть спричинила святкова стрілянина, розпочата прихильники політсили.

Так чи інакше, політик отримав численні кульові поранення та загинув на місці.

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