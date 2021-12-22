Пасажири не хотіли залишати автобус, що прямував з Одеси до Києва. Його рух затримали на три години.

З автобуса сполученням "Одеса-Київ" поліцейські висадили двох пасажирів, у яких не було сертифікатів про вакцинацію.

Про це в соціальних мережах повідомили очевидці, які розтиражували відповідні відео, які потрапили в кілька Telegram-каналів.

На відео літній чоловік підтверджує, що не вакцинований і не має наміру це робити. За його словами, те, що відбувається через коронавірус – це "шахрайство", "підтасування статистики", на підставі якої за необхідності (на розсуд влади) запроваджуються локдауни та інше. Також цей громадянин заявив, що не покине салон, поки не прибудуть представники влади.

Пасажири почали висловлювати своє невдоволення, оскільки автобус через це затримувався, і частина людей побоювалася, що запізниться на літак.

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"Антивакцинатори влаштували бунт в автобусі "Одеса-Київ"... В результаті поліція на КПП "Дачне" силою висадила їх з автобуса. Тому що у цих двох громадян не було щеплень, і вони вирішили влаштувати мітинг в автобусі проти Зеленського. У підсумку запізнилися на 3 години", - сказано у повідомленні.

На іншому відео можна побачити безпосередньо процес виведення пасажирів з автобуса поліцейськими.

Зазначимо, раніше в Полтавській області патрульні поліцейські зупинили на трасі рейсовий автобус для перевірки COVID-сертифікатів у пасажирів, проте ті разом з водієм не дали їм цього зробити.

Як відомо, згідно з постановою Кабміну, міжміські перевезення в Україні дозволені за наявності у пасажирів сертифіката про вакцинацію, документа про одужання від коронавірусу або негативного тесту.