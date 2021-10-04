Спроба заїхати на гору Гостра мало не закінчилася для двох сміливців трагічно.

В Закарпатті двоє чоловіків постраждали під час спроби заїхати на гору - їхній джип перекинувся і прокотився близько 150 метрів.

Про те, що трапилося, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався близько опівдня 3 жовтня в районі гори Гостра в Мукачівському районі. У машині знаходилися двоє жителів Ужгородського району 1983 і 1966 років народження.

"Водій хотів заїхати на вершину, однак на крутому підйомі не впорався з керуванням і допустив перекидання автомобіля", - зазначили рятувальники.

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Потерпілих доставили в село Пашківці, де передали їх бригаді екстреної медичної допомоги, а ті відвезли до Воловецької центральної лікарні.

Нагадаємо, минулого тижня очевидці зняли, як невідомий чоловік влаштував звалище в одному з наймальовничіших місць Карпат - у Національному природному парку "Синевир".

Автор: Станіслав Кожемякін