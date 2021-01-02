У дитини - струс головного мозку, відкрита рана та опік.

У Черкаській області під час святкування Нового року петарда влучила в голову 10-річному хлопчику.

Читайте такожУ Миколаєві феєрверк залетів на балкон багатоповерхівки - вогонь перекинувся на сусідню квартиру (фото)Про це повідомляється на Facebook-сторінці КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Нещасний випадок стався в селі Безбородьки.

Хлопчика госпіталізували. Йому діагностували струс головного мозку, відкриту рану та опік 1-2 ступеня лобової області голови.

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Автор: Катерина Шварц