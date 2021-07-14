Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

На Чернігівщині пасажирський потяг сполученням "Чернігів – Івано-Франківськ" збив чоловіка, внаслідок чого рух через станцію "Количівка" призупинено.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Сьогодні о 15-й годині до поліції надійшло повідомлення про те, що потяг сполученням "Чернігів – Івано-Франківськ" збив людину", - поінформували у відомстві.

Попередньо встановлено, що чоловік вчинив самогубство, кинувшись під потяг.

Зазначається, що на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції.

У відомстві додали, що до завершення проведення слідчих дій на місці події рух потягів на цій ділянці призупинено.

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Раніше у Києві стався випадок, ймовірно, самогубства на воді - загинув молодий хлопець. Прямо на очах у свідків хлопчина з розбігу пірнув у воду. Врятувати його не змогли.

Коли рятувальники дістали тіло з річки, знайшли в нього рюкзак, заповнений камінням.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня в Одесі на пляжі "Аркадія" потонув чоловік. В процесі опитування свідків встановлено, що у потерпілого, 1970 р .н., були ознаки алкогольного сп'яніння.

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Автор: Світлана Макринська