У чоловіка було перерізане горло.

У Дніпропетровській області знайшли мертвим чоловіка, чию дитину до напівсмерті побили вдома.

Про це повідомив Віктор Зезюлин у Facebook.

"На мосту через дренажний канал по дорозі в Судівку знайшли тіло Сашка Мирона з перерізаним горлом", - написав він.

За словами чоловіка, поліцейські розглядають версію самогубства. Олександра Мироненка поховали селі Шульгівка.

Читайте такожСуми запровадили комендантську годину для дітей (відео)"У нас є висновок експерта. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 з приміткою "самогубство", - повідомила ТСН речниця Нацполіції Дніпропетровської області Ольга Кузнєцова.

Відзначається, що напередодні загибелі чоловіка вийшла телепередача "Говорить Україна", в якій 36-річний Олександр розповів, що востаннє бачив свою доньку за 11 днів до її побиття.

Мати трирічної дівчинки розповідала поліції, що дитину побив батько, але потім від своїх свідчень відмовилася.

"При мені вона сказала, що вдарила кулаком п’ять разів по голові та смикнула за руку. Це була перша версія. За іншою, дитина нібито впала з черешні. Я не вірю, що вона її била. Може, у них там щось зі співмешканцем трапилося, може, той вдарив. Не знаю. Але вона щось приховує", – розповів чоловік.

Він відзначив, що коли вони зі Світланою жили разом, вона іноді била дитину лозиною.

Жінка пройшла перевірку на детекторі брехні, яка виявила, що та систематично била доньку.

Жорстоке побиття дитини у Дніпропетровській області

Дитину в медустанову доставили у важкому стані, вже з судомами та паралізованими кінцівками. Крім численних гематом і ударів, медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку і перелом ключиці.

Її мати з батьком дитини не жила. Спочатку розповіла поліції, що той нібито викрав дитину і побив її. Потім цю розповідь сама ж спростувала.

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Автор: Людмила Жерновська