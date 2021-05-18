У Новосілках Київської області автобетонозмішувач наїхав на 14-річну дівчинку, що переходила дорогу.
Читайте такожУ Дніпрі поліція травмувала чоловіка з астмою через відсутність маски - соцмережіЗа інформацією "Київ Оперативний", потерпіла вижила, проте отримала забій грудної клітини, струс мозку та подряпини.
Зазначається, що на місці ДТП на дорозі немає розмітки переходу. Водночас на відео з реєстратора видно знак. За деякою інформацією, дівчинка могла вибігти на дорогу з двору в тому місці, де не дозволено перехід.
dtp.kiev.ua повідомляє, що за словами водія, він не помітив дитину, тому що та вибігла на дорогу у "сліпій зоні". Батько постраждалої впевнений, що дочка йшла переходом, а вантажівка протягнула її на кілька метрів вперед.
Подробиці встановлюють слідчі. Дівчинка в лікарні.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У київському метро пасажир впав під потяг: робота у звичайному режимі відновилася
- Екс-глава СЕС Києва переїхала дівчину на переході: постраждала звинувачує її у спробі уникнути покарання (відео 18+)
- Киянин під амфетаміном заблокував рух транспорту і почав бити вікна авто (відео)
- Відмовили гальма: киянка травмувалася під час поїздки на орендованому самокаті (відео)
- На дорозі під Рівним знайшли самотній палаючий мотоцикл (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram