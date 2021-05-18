Постраждала переходила дорогу, коли її збила вантажівка.

У Новосілках Київської області автобетонозмішувач наїхав на 14-річну дівчинку, що переходила дорогу.

Читайте такожУ Дніпрі поліція травмувала чоловіка з астмою через відсутність маски - соцмережіЗа інформацією "Київ Оперативний", потерпіла вижила, проте отримала забій грудної клітини, струс мозку та подряпини.

Зазначається, що на місці ДТП на дорозі немає розмітки переходу. Водночас на відео з реєстратора видно знак. За деякою інформацією, дівчинка могла вибігти на дорогу з двору в тому місці, де не дозволено перехід.

dtp.kiev.ua повідомляє, що за словами водія, він не помітив дитину, тому що та вибігла на дорогу у "сліпій зоні". Батько постраждалої впевнений, що дочка йшла переходом, а вантажівка протягнула її на кілька метрів вперед.

Подробиці встановлюють слідчі. Дівчинка в лікарні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова