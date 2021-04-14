На автодорозі Київ-Одеса в селі Ксаверівка під Києвом сталась дорожня пригода - вантажівка Volvo в'їхала в металеву секцію пішохідного мосту.
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Як повідомляє у Telegram Патрульна поліція Київської області, в інциденті є травмовані. Проїзд на ділянці траси тимчасово ускладнено, регулюванням руху займаються поліцейські.
На місці працюють рятувальники, медики та слідчі. На фото з місця пригоди можна бачити, що кабіна вантажівки практично знищена, а грузовий контейнер причепу опинився на дорозі і заважає руху транспорту.
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