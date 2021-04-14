Проїзд на ділянці траси тимчасово ускладнено, регулюванням руху займаються поліцейські.

На автодорозі Київ-Одеса в селі Ксаверівка під Києвом сталась дорожня пригода - вантажівка Volvo в'їхала в металеву секцію пішохідного мосту.

Читайте такожПід Києвом мікроавтобус влетів у відбійник та перекинувся: водій загинув (відео)

Як повідомляє у Telegram Патрульна поліція Київської області, в інциденті є травмовані. Проїзд на ділянці траси тимчасово ускладнено, регулюванням руху займаються поліцейські.

На місці працюють рятувальники, медики та слідчі. На фото з місця пригоди можна бачити, що кабіна вантажівки практично знищена, а грузовий контейнер причепу опинився на дорозі і заважає руху транспорту.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров