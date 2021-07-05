Дитина відмовлялась спускатися униз, поки на місце не приїхали рятувальники.

У селі Солова на Львівщині 8-річний хлопчик видерся по дереву на висоту в понад вісім метрів, рятуючись від цкування з боку інших дітей. Рятувальники зняли його з дерева за допомогою пожежної драбини.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, інформація про інцидент надійшла на лінію 101 увечері 4 липня. Дитина 2013 року народження видерлась на дерево біля дитячого майданчика і не може самостійно злізти.

Рятувальники прибули на місце, зняли хлопчика з дерева, та передали матері. Медичної допомоги він не потребував.

Як повідомляє «Zaxid.net», хлопчик видерся на дерево через те, що його ображали інші діти. Він відмовлявся спускатися униз до приїзду рятувальників.

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Раніше у Львові Апеляційний суд визнав директорку Соснівського ліцею винною у цькуванні учнів і залишив рішення суду першої інстанції без змін. Тепер педагог має сплатити півтори тисячі гривень штрафу.

До суду через цькування своїх дітей звернулися батьки школярів. Тоді проти директорки свідчили четверо учнів. За їх словами, керівниця навчального закладу принижувала й лаяла їх. Образливі розмови школярі записали на диктофон. Сама ж педагогиня звинувачення в булінгу відкидає.

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Автор: Дмитро Захаров