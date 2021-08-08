Повідомляється, що внаслідок аварії ніхто не постраждав.

На українській залізниці ввечері в суботу сталася нова аварія - зійшов з рейок локомотив та три колісні пари першого вагону потяга №357 Рахів - Київ. До слова, не так давно РНБО доручила Кабміну провести перевірку "Укрзалізниці".

Як повідомляє прес-служба компанії, внаслідок суботнього інциденту, який стався поблизу Тернополя, ніхто не постраждав.

"На місце події виїхала комісія "Укрзалізниці". Випадок розслідується. Наразі пасажирів першого вагона пересаджено до інших вагонів, приймається рішення щодо технології прослідування поїзда далі. Через інцидент у дорозі затримається зустрічний поїзд №358 Київ - Рахів. Просимо вибачення за тимчасові незручності. У разі затримки інших поїздів інформуватимемо додатково", - йдеться у повідомленні.

Це не перший подібний випадок за останній час. Нещодавно на Київщині в районі дільниці Васильків – Боярка з рейок зійшов господарський поїзд, у зв’язку з цим частина пасажирських потягів прибули до кінцевих пунктів із запізненням.

Також повідомлялося, що в Миколаївській області загорівся потяг "Київ-Херсон".

У ще одному випадку на Закарпатті зіткнулися пасажирський поїзд і вантажівка. П'ятьох людей було травмовано, 226 евакуювали

Автор: Юрій Годован