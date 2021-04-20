Жінка втекла з психіатричної лікарні ще влітку минулого року.

У передмісті Одеси виявлено останки повішеної на дереві жінки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах повідомили очевидці.

Зазначається, що наприкінці минулого тижня біля села Алтестове виявлено повішеним на дереві жіночий труп. Тіло скелетоване, на ньому - залишки одягу.

"Поліцією виявлено труп, точніше, вже майже скелет, із залишками одягу. Попередньо, це жінка, яка була в розшуку з минулого літа", - пишуть місцеві жителі.

Крім того, один з місцевих Telegram-каналів повідомив, що особу жінки встановлено. Це жінка, 1969 року народження, яка ще 15 липня 2020 року втекла з розташованої в Одесі психіатричної лікарні. Лікар відпустив пацієнтку до магазину, звідки вона не повернулася, про зникнення матері в правоохоронні органи повідомив її син.

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У відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області цю інформацію не змогли ні підтвердити, ні спростувати.

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Автор: Лариса Козова