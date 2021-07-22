Рятувальники під'єднали до медичного складу переносну електростанцію.

У місті Решетилівка Полтавської області медичний склад з вакциною Pfizer більш ніж на годину залишився без електропостачання. Як відомо, вакцину слід зберігати у потужних холодильниках, за наднизьких температур.

Як повідомляється на сайті ДСНС, повідомлення про відключення електропостачання у центрі первинної медико-санітарної допомоги надійшло на лінії "101" увечері 21 липня, о 19:24. Лікарі зазначили, що у складі зберігаються лікарські засоби, в тому числі і вакцина від коронавірусу, яка потребує особливих умов зберігання.

Рятувальники прибули на місце та під'єднали до складу переносну електростанцію. О 20:40 аварійна бригада "Полтаваобленерго" відновила енергопостачання з мережі.

Як повідомляє OBOZREVATEL, в Полтавській ОДА журналістам підтвердили, що мова йде саме про склад з вакциною Pfizer.

"Там в них є різна вакцина, і Pfizer в тому числі. З вакциною все нормально абсолютно. Там в них є і суха крига, є і генератори, і поруч є амбулаторія, до якої можна під’єднатися. Нема причин переживати", - заявили в прес-службі ОДА.

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Інциденти з Pfizer

Як повідомляв УНІАН, 14 липня керівництво Харківської області повернуло ДП "Укрмедпостач" понад 9 тис. доз вакцини Pfizer через порушення "холодового ланцюга" при транспортуванні.

До цього в мережу злили відео, де логер в коробці з вакциною показує занадо високу температуру для зберігання препарату.

Державне підприємство провело внутрішнє службове розслідування цього випадку та за його результатами поінформувало МОЗ України, що логери з партії вакцини проходять перевірку в акредитованому центрі стандартизації, метрології та сертифікації.

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Автор: Дмитро Захаров