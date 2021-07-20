Обвал стався на горищі флігеля, де за допомогою перфоратора розбирали стіну.

19-річний чоловік загинув, розбираючи стіну флігеля на горищі.

19 липня о 16:39 у Львові на вулиці Руській, 8, обвалилася стіна нежитлового будинку. На місце негайно виїхали рятувальники. Розбираючи конструкції, під завалами будинку вони виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

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Подробиці трагедії розповіли згодом у Львівській міській раді. Зазначається, що у флігелі (технічній будівлі, що межує з будинком) на першому поверсі була житлова квартира, в якій вже тривалий час ніхто не проживав.

А обвал стався на горищі флігеля, де за допомогою перфоратора розбирали стіну. Роботи виконував 19-річний юнак, тіло якого згодом знайшли під завалами. За попередньою інформацією, він був братом власника одного із помешкань будинку. Працював на місці сам.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на своїй сторінці у Facebook наголосив, що будівельні роботи були розпочаті без відповідної технічної документації та дозволів.

"Сьогодні близько 16.39 у Львові на вул. Руській, 8 в дворику обвалилася частина стіни одноповерхового флігеля (технічної будівлі, що межує з будинком). Обвал стався на горищі, де проводилися роботи перфоратором саме на цій стіні. Внаслідок обвалу загинув молодий хлопець, що виконував роботи перфоратором. У флігелі на першому поверсі була житлова квартира, в якій власники не проживали вже тривалий час. Будівля знаходиться у приватній власності. Будівельні роботи розпочаті без відповідної технічної документації та дозволів. Поліція проводить слідчі дії", - йдеться у дописі.

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Автор: Мирослава Бзікадзе