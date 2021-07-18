Мешканці будинку були відселені після першого обвалу ще два роки тому.

У неділю у Дрогобичі обвалився другий під’їзд аварійного чотирьохповерхового будинку, який частково зруйнувався ще у 2019 році. Тоді загинули вісім осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький.

"Сьогодні, 18 липня, близько 12:50 у Дрогобичі стався обвал другого під’їзду аварійного 4-х поверхового будинку, що на вулиці Грушевського", - повідомив він.

Козицький нагадав, що мешканці будинку були відселені після першого обвалу ще два роки тому.

За його даними, потерпілих не має.

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Обвалення будинку у Дрогобичі - що було

У ніч на 28 серпня 2019 року стався обвал у чотириповерховому житловому будинку у м. Дрогобич Львівської області. З-під уламків дістали тіла вісьмох загиблих.

Спочатку у ДСНС заявили, що обвал стався внаслідок вибуху газу. Згодом однією із причин обвалу експерти назвали втрату стійкості несучої стіни, яка дала тріщину.

Постраждалим внаслідок обвалу виділили з обласного бюджету Львівщини понад 1 млн грн.

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Автор: Денис Прядко