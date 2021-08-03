Слідчі вважають, що 13-річний Богдан вбив дівчинку "на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин".

Підліток, якого звинувачують у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині, зізнався у скоєному, а слідчі стверджують, що у момент трагедії він був п'яний.

Про це йдеться в ухвалі Вовчанського районного суду, яку опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, 13-літній підозрюваний Богдан Ф. "на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин" й "будучи у стані алкогольного сп'яніння" завдав Мирославі не менш як 10 ударів тупим твердим предметом (імовірно цеглиною) в область голови.

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Крім того, слідчі опитали подружку вбитої дівчинки Віку. За її словами, у день вбивства вона гралася з Мирославою, коли до них прийшов Богдан та запропонував піти нарвати яблук. Дівчинка погодилася, пообіцяла повернутися, але так і не прийшла.

Прямо на засіданні підозрюваний зізнався в тому, що дійсно сильно побив Мирославу у покинутій будівлі, після чого залишив її без тями й пішов додому.

Суд вивчив дані слідства і помістив підлітка у приймальник-розподільник для дітей.

Смерть Мирослави Третяк на Харківщині: що відомо

У ніч на 29 липня у Старому Салтові на Харківщині знайшли тіло зниклої напередодні 6-річної дівчинки Мирослави Третяк. Мертвою дитину виявили у покинутому будинку з ознаками насильницької смерті – забої голови та обличчя.

Підозрюваним став 13-річний місцевий мешканець Богдан Ф. Саме у товаристві хлопця загиблу бачили останній раз. Школяр відомий своїм жорстоким поводженням з тваринами.

Наприклад, у 4 класі Богдан по-садистськи убив цуценят, розтовкши їхні голови об камінь.

Якщо провину доведуть, убивці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Автор: Станислав Кожемякин