Попередньо, хлопчик постраждав унаслідок необережного поводження зі зброєю.

На Житомирщині затримано військовослужбовця, причетного до вогнепального поранення 9-річного хлопчика.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Зазначається, що дитину з наскрізним вогнепальним пораненням спини було госпіталізовано до реанімації лікарні Новограда-Волинського 12 липня. Пораненого хлопчика у тяжкому стані до медзакладу доставив 43-річний киянин, знайомий його батька.

За попередньою інформацією, подія нібито відбувалась на березі місцевої річки. Однак у ході встановлення обставин це не підтвердилося.

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У результаті огляду за місцем проживання пораненого хлопчика правоохоронці виявили докази того, що інцидент стався саме там. З місця події було вилучено кулю калібром 9 мм та інші речові докази.

Правоохоронці встановили, що до поранення дитини причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.

"Попередньо, подія сталась унаслідок необережного поводження зі зброєю. У ході невідкладного обшуку в його автомобілі були виявлені та вилучені зброя, у тому числі автоматична, різнокаліберні боєприпаси та вибухонебезпечні речовини", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу ("умисне тяжке тілесне ушкодження"). Вирішується питання про оголошення затриманому підозри за вказаною статтею.

Також розпочато кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

Крім того, наразі вирішується питання про транспортування пораненого хлопчика за допомогою авіації МВС з м. Новограда-Волинського до Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ.

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Автор: Світлана Макринська