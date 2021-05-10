У Миколаївській області поліція розслідує обставини конфлікту зі стріляниною.
Читайте такожВ Одесі зі стріляниною затримали п'яного водія, який протаранив авто поліціїЯк повідомляє поліція області у Facebook, інцидент стався 9 травня.
У поліцію надійшло повідомлення про те, що у Доманівському районі біля магазину місцевий мешканець отримав вогнепальне поранення.
«На місці події співробітники слідчо-оперативної групи поліції встановили, що між двома компаніями відпочивальників сталась сварка під час якої один з учасників дістав зі свого автомобіля рушницю та здійснив постріл у опонента, поранивши його в ногу», – зазначили у поліції.
38-річного постраждалого доставили до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує. 46-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Зброю правоохоронці вилучили.
Зазначається, що найближчим часом чоловіку повідомлять про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї) та оберуть запобіжний захід. Триває слідство.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Києві неадекватний чоловік викрав вантажівку, щоб покататися (фото, відео)
- Суд взяв під варту чоловіка, який підстрелив дорожника в Києві
- На Миколаївщині намагалися застрелити військового: оприлюднено фото зловмисника
- У центрі Дніпра кілер у масці вбив людину (фото, відео)
- У Києві під час руху спалахнув мікроавтобус: інцидент показали на відео
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram