Інцидент стався 9 травня.

У Миколаївській області поліція розслідує обставини конфлікту зі стріляниною.

Читайте такожВ Одесі зі стріляниною затримали п'яного водія, який протаранив авто поліціїЯк повідомляє поліція області у Facebook, інцидент стався 9 травня.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що у Доманівському районі біля магазину місцевий мешканець отримав вогнепальне поранення.

«На місці події співробітники слідчо-оперативної групи поліції встановили, що між двома компаніями відпочивальників сталась сварка під час якої один з учасників дістав зі свого автомобіля рушницю та здійснив постріл у опонента, поранивши його в ногу», – зазначили у поліції.

38-річного постраждалого доставили до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує. 46-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Зброю правоохоронці вилучили.

Зазначається, що найближчим часом чоловіку повідомлять про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї) та оберуть запобіжний захід. Триває слідство.

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Автор: Катерина Шварц