За словами генпрокурора, слідство "рухається вперед", і то була не постановка.

У справі про замах на першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра відпрацьовуються більше десятка версій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може цей замах бути постановкою, Венедіктова зазначила, що "для мене це було питання номер один, коли я почула про це 22 вересня". За її словами, коли вона побувала відразу ж на місці та побачила машину та водія, якого ще не відвезла "швидка", то "в мене не було жодного сумніву, коли я це побачила, що це не постановка".

Генпрокурор зазначила, що на сьогодні "в нас є більше десятка версій, з якими ми працюємо. Ми їх не відкидаємо". При цьому розглядаються дві основні версії.

Читайте такожЗамах на друга та помічника Зеленського: у МВС розповіли про хід слідстваВенедіктова наголосила, що "слідство рухається вперед". Вона зауважила, що "правоохоронці можуть швидко і професійно виконувати свої завдання, і я сподіваюся, що все ж таки тут вони будуть успішними".

За її словами, є важливим питання щодо організаторів та виконавців цього замаху.

"Це питання болючі. Думаю, що будемо надавати на них відповіді", - зазначила Венедіктова.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення в ногу отримав водій. Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Надя Пришляк