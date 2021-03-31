Слідчі поліції Берегова відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень бійцю АТО.

Закарпатські поліцейські встановили осіб, причетних до побиття 28-річного учасника АТО.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Інцидент стався 30 березня близько другої години ночі. До поліцейських звернувся чоловік, який заявив про те, що в одному з місцевих супермаркетів його побили невідомі.

За словами потерпілого, у нього виникла суперечка із двома незнайомими підлітками, які вдарили його каменем. Після цього діти побігли за підтримкою до своїх старших товаришів, які за кілька хвилин повернулися на місце події та помстилися заявнику, нанісши йому тілесні ушкодження.

Поліцейським вдалося встановити особи нападників та розшукати їх. Ними виявилися 14-ти та 17-річні місцеві мешканці.

Наразі слідчі надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи, за результатами якої діям зловмисників буде надано відповідну правову кваліфікацію. Окрім цього поліцейські встановлють і роль в інциденті інших учасників, які були на місці події.

Досудове розслідування, розпочате за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), триває. Санкція даної статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

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Автор: Денис Прядко