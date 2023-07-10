Двом підозрюваним оголосили про підозру.

Працівникам військової контрозвідки, яких звинувачують у викраденні та побитті екс-ректора академії СБУ генерала Віктора Микуліна, оголосили про підозру.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на ухвалу Ужгородського міськрайонного суду. Згідно з матеріалами справи, одним із підозрюваних є старший оперуповноважений відділу департаменту військової контррозвідки СБУ майор Юрій Рубіш. Чоловік посів цю посаду навесні, почав працювати у Службі безпеки України у 2021 році.

За версією слідства, інцидент стався 23 червня у готельно-ресторанному комплексі "Три Туза" (село Велика Добронь). Рубіш відпочивав там зі своїми колегами, а Мікулін - із двома громадянами Словаччини та уродженцем Йорданії. В якийсь момент контррозвідник підійшов до Мікуліна та попросив надати документи для перевірки. За словами постраждалого, майор був нетверезим, тому він закликав колег заспокоїти його.

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Між двома компаніями розпочалася бійка. Коли Мікулін вийшов на парковку, майор пішов за ним та почав бити. До них підійшов чоловік, якого свідки назвали полковником одного з відділів департаменту військової контррозвідки, почав вибивати з генерала зізнання у роботі на спецальні служби Угорщини та забрав у нього телефон і документи.

Після цього Мікуліна затягнули до службової автівки, де продовжили бити, вимагаючи видати паролі та явочні квартири. Вони зупинился неподалік селища Холмок, після чого з іншої автівки вийшов невідомий та одягнув на голову Мікуліна коробку. На околиці Ужгорода чоловіка знову побили, а потім відвезли у Чоп і відпустили.

За словами генерала, коли він перебував у лікарні, до нього прийшли підозрювані у нападі та почали погрожувати. Свідки розповіли, що всі учасники інциденту працюють у СБУ, того дня вони були нетверезими. Водій службового автомобіля підтвердив обставини інциденту, однак каже, що не бачив побиття Мікуліна у автівці, оскільки слідкував за дорогою.

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за частиною 3 статті 127 (викрадення людини), частиною 2 статті 146 (катування) та частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Рубішу та його спільнику, який є начальником відділу одного з управлінь військової контррозвідки СБУ, повідомили про підозру. Суд арештував його на два місяці без права внесення застави, чоловік подав апеляцію.

Побиття екс-ректора академії СБУ

Наприкіні червня ужгородський депутат та журналіст Віталій Глагола повідомив, що працівники військової контрозвідки здійснили напад на генерала Віктора Мікуліна, коли той перебував у ресторані.

Тоді повідомлялося, що правоохоронці затримали трьох нападників, серед яких міг бути керівник місцевого підрозділу військової контррозвідки Андрій Панарін.

Внаслідок нападу Микулін отримав численні гематоми, синці, черепно-мозкову травму та перелом кістки.

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