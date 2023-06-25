З місця події нападники втекли, пишуть місцеві журналісти з посиланням на матеріали поліції.

У Великій Доброні на Закарпатті 24 червня три працівники військової контрозвідки побили екс-ректора академії СБУ генерала Віктора Микуліна.

Про інцидент повідомив журналіст та депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола. За його словами, конфлікт стався у місцевому ресторані "Три тузи". Микуліна вдарили та відібрали у нього iPhone.

Поліцію про імовірний конфлікт нібито повідомив помічник депутата Верховної Ради Марченко Людмили Іванівни. Заявник вказав, що за адресою може відбуватися бійка, а на місці залишився Мікулін Віктор Петрович.

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Наразі, за наявною інформацією Глаголи, троє нападників вже затримані.

Місцеве видання Гроза.news з посиланням на матеріали поліції уточнює, що у бійці брав участь керівник місцевого підрозділу військової контррозвідки Андрій Панарін та кілька його підлеглих.

У ході сутички Микулін отримав численні гематоми, синці, черепно-мозкову травму, перелом кістки тощо. З місця події нападники втекли.

Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство.

Гучні інциденти - актуальні новини України на УНІАН

Як писав УНІАН, сьогодні, 25 червня, поблизу селища Новгородка на Кіровоградщині сталася ДТП. За кермом був поліцейський одного з територіальних підрозділів у стані алкогольного сп'яніння.

Цього місяця також неприємний інцидент стався у потязі "Київ - Львів": пасажир одного з вагонів почав робити сексуальні натяки жінці, яка їхала з ним в одному купе. Усі прохання постраждалої надати їй інше місце, зважаючи на непередбачувані обставини, провідник проігнорував і додав, щоб вона до такого "звикала".

Ще один гучний інцидент стався у храмі УПЦ МП. Московські попи просто під час богослужіння накинулись на військового, який закликав громаду не молитися у храмах УПЦ МП, яку пов'язують з РПЦ росіян. На кадрах видно, як священнослужитель кидає бійця на підлогу і б'є його ногами. Невдовзі їх заступив натовп чоловіків. Врешті парафіяни УПЦ МП зібрали підписи за перереєстрацію храму УПЦ МП до ПЦУ.

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