Гроші вони збиралися витратити на новий будинок.

У Запоріжжі батьки намагалися продати новонароджену дитину за 7 тисяч доларів.

Про це йдеться у вироку Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя, пише ТСН.

У квітні 2017 року подружжя з Києва знайшло у соцмережі жінку, яка хотіла всиновити дитину. Вони запропонували їй за 7 тисяч доларів купити своє ще не народжене немовля.

Подружжя приїхало у Запоріжжя, де жінка народила дівчинку та передала її "новій матері". Після отримання грошей їх затримали поліцейські.

Читайте такожНа Херсонщині чоловік розстріляв сусідських собак (відео)Виявилося, що жінка, яка хотіла всиновити дитину, звернулася до поліції після отримання пропозиції про купівлю немовля. Батьки дитини сказали їй, що витратять гроші на купівлю будинку.

Чоловік у суді запевнював, що вмовляв дружину залишити дитину, але вона переконала його, що та "може мати інший колір шкіри". Він нібито дізнався про "угоду" лише за тиждень до пологів.

Суд визнав батька немовляти винним за ч. 3 ст. 149 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі, але замінили цей термін на три роки іспитового. Справу щодо його дружини суд розглядав під час іншого засідання.

Раніше повідомлялося, що у херсонському потязі маленька дитина отримала опіки майже 10% тіла.

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