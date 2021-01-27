До поліції звернулися представники Консульства Угорщини в місті Берегово із заявою про отримання листа з погрозами.

На Закарпатті поліція відкрила кримінальне провадження за зверненням Консульства Угорщини в місті Берегово за фактом погроз українцям угорського походження.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

«Сьогодні, 27 січня, до поліції звернулися представники Консульства Угорщини в місті Берегово із заявою про отримання листа з погрозами. У зверненні йшлося, що невідомі направили на їхню електронну адресу повідомлення з погрозами їхнім співробітникам та й загалом українцям угорського походження», - йдеться у повідомленні.

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Слідчі поліції за даним фактом проводять розслідування за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності, поєднані з погрозами. Санкція вказаної статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

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Автор: Світлана Макринська