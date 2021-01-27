Санкція за погрози передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі / фото Голос Карпат

На Закарпатті поліція відкрила кримінальне провадження за зверненням Консульства Угорщини в місті Берегово за фактом погроз українцям угорського походження.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

«Сьогодні, 27 січня, до поліції звернулися представники Консульства Угорщини в місті Берегово із заявою про отримання листа з погрозами. У зверненні йшлося, що невідомі направили на їхню електронну адресу повідомлення з погрозами їхнім співробітникам та й загалом українцям угорського походження», - йдеться у повідомленні.

Читайте також«Ми за вами прийдемо»: невідомі знову погрожують угорцям Закарпаття

Слідчі поліції за даним фактом проводять розслідування за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності, поєднані з погрозами. Санкція вказаної статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Скандал з угорцями на Закарпатті: що відомо

  • 30 листопада співробітники Служби безпеки України провели обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича та у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

  • 21 листопада під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини. СБУ перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях вказаних депутатів.

  • Наприкінці листопада ряд закарпатських інтернет-ресурсів оприлюднили провокаційний відеоролик із зображенням неідентифікованої особи у балаклаві, яка на тлі начебто покажчика населеного пункту Берегове Закарпатської області із символікою «Правого сектора» погрожує українцям угорського походження. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська