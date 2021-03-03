Від удару водій автомобіля помер на місці, пасажир у лікарні.

У Донецькій області пасажирський приміський поїзд розчавив автомобіль Audi А6. Водій загинув.

За інформацією ДСНС області, аварія сталася близько дев'ятої ранку на залізничному переїзді у селі Новоселівка Покровського району. Приміський поїзд «Скотувата — Слов'янськ» наїхав на авто, яке опинилося на колії.

В салоні був водій та пасажир, одного чоловіка змогли витягти українські військові та медики, тіло іншого довелося діставати рятувальникам.

Читайте такожУ Маріуполі знайшли мертвими хлопця з дівчиною: загадкове вбивство розслідує поліція (фото)О 12:20 працівники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту змогли демонтувати водійські двері та витягти загиблого водія. Тіло передали працівникам Національної поліції.

За даними правоохоронців, 56-річний водій переїжджав залізничний переїзд на червоне світло. Внаслідок аварії поїзд протягнув авто приблизно 150-200 метрів уперед.

Водій помер на місці, а пасажира у важкому стані госпіталізували до лікарні Торецька.

«Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події та можливих свідків аварії. Попередня правова кваліфікація — ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту», — повідомили в поліції.

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Автор: Катерина Комолова