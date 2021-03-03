У Донецькій області пасажирський приміський поїзд розчавив автомобіль Audi А6. Водій загинув.
За інформацією ДСНС області, аварія сталася близько дев'ятої ранку на залізничному переїзді у селі Новоселівка Покровського району. Приміський поїзд «Скотувата — Слов'янськ» наїхав на авто, яке опинилося на колії.
В салоні був водій та пасажир, одного чоловіка змогли витягти українські військові та медики, тіло іншого довелося діставати рятувальникам.
Читайте такожУ Маріуполі знайшли мертвими хлопця з дівчиною: загадкове вбивство розслідує поліція (фото)О 12:20 працівники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту змогли демонтувати водійські двері та витягти загиблого водія. Тіло передали працівникам Національної поліції.
За даними правоохоронців, 56-річний водій переїжджав залізничний переїзд на червоне світло. Внаслідок аварії поїзд протягнув авто приблизно 150-200 метрів уперед.
Водій помер на місці, а пасажира у важкому стані госпіталізували до лікарні Торецька.
«Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події та можливих свідків аварії. Попередня правова кваліфікація — ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту», — повідомили в поліції.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Одеській області в поїзді помер чоловік
- В Одесі 20-річний хлопець впав у чотириметрову яму посеред тротуару (фото)
- В Одесі загинула 13-річна дівчинка, кинувшись під поїзд
- Катувала тварин і знімала порно: суд виніс вирок 25-річній шкуродерці із Запорізької області
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram