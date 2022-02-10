34-річному іноземцю оголосили підозру у хуліганстві.

Поліція затримала одного з нападників на помічника генерального прокурора Зураба Адеішвілі.

Про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного із нападників затримали.

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34-річному іноземцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Розшук його спільників продовжується.

Як повідомляв УНІАН, напад на Адеішвілі було скоєно 7 лютого.

За попередніми даними, до помічника генпрокурора на вулиці у центрі Києва підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події.

Адеішвілі – колишній громадянин Грузії, екс-генпрокурор цієї країни.

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