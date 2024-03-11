Слідчі кваліфікували дії чоловіка як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

У Київській області судили охоронця одного з житлових комплексів. Він попереджав мешканців ЖК "Софіївський квартал" про приїзд працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Як ідеться у вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області, чоловік пропускав воєнкомів на територію житлового комплексу, після чого писав у чаті в Телеграм повідомлення про їхній візит.

"У нас знову в гостях ТЦК", – йшлося в одному з них. Інші ж повідомлення містили слова "адресна роздача повісток", "повістки адресно".

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Слідчі кваліфікували дії охоронця як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Під час розгляду справи в суді чоловік свою провину визнав та запевнив, що у майбутньому такого не робитиме.

Суд визнав охоронця ЖК винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. Оскільки провину чоловік визнав, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 3 роки. У цей період за чоловіком здійснюватимуть контроль.

Попередження про рейди ТЦК: інші новини

Служба безпеки України заблокувала одразу сім груп у месенджерах, адміністратори яких допомагали уникнути мобілізації чоловікам призовного віку на Черкащині. Там публікували попередження про рейди працівників ТЦК.

Зокрема, адміни надавали дозвіл іншим учасникам груп розміщувати інформацію, де "працює" ТЦК, закликаючи при цьому чітко визначати локацію роботи воєнкомів.

Трьом адміністраторам було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

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