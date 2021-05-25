В Одеській області знайдено повішеним водія мера міста Рені.
Як підтвердили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, чоловіка виявили повішеним у власному будинку, вчора, 24 травня.
На тілі видимих слідів насильницької смерті не виявлено.
За фактом відкрито провадження за ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство»), в рамках якого буде проведена експертиза.
Читайте такожВ Одесі в службовому кабінеті застрелився прикордонникПро смерть водія повідомив у Facebook мер Рені Ігор Плехов.
«Моя тінь, ти пішов. (Мер міста – інвалід-візочник, і водій супроводжував його – УНІАН). Я просто плачу і плаче моя душа, хоч всі вважають, що я сильний», – написав мер.
Він також розмістив спільне фото з водієм.
Деякі місцеві ЗМІ повідомили, що 58-річний загиблий Юрій Бевза залишив передсмертну записку, з якої випливає, що він усвідомлює свій вчинок, а також просить рідних та близьких не засуджувати його. Він також написав, що на банківській картці є певна сума грошей, якої вистачить на похорон.
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