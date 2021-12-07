Дівчина була у Київській області разом з маленькою дитиною, яку потім фігурантка жорстокого вбивства відвезла до Ужгорода.

На Київщині знайшли рештки 23-річної дівчини з Закарпаття, про зникнення якої її мати повідомила 30 листопада. Мешканка Ужгорода поїхала зі своєю маленької дитиною до друзів, після чого її вбили.

Тіло дівчини пошматували, завернули у килим та спалили, про це повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.

Про зникнення мешканки Закарпаття у поліцію повідомила її мати. Вона розповіла правоохоронцям, що її 23-річна донька вже понад 10 днів не виходить на зв'язок та залишила без нагляду свою маленьку дитину.

Правоохоронці встановили, що 20 листопада дівчина разом зі своїм 2-річним сином потягом приїхала до столиці, а потім вони перебували у гостях, які живуть під Києвом. Поліція вирушила до оселі 25-річного чоловіка, у якого гостювала дівчина, там провели обшук.

Читайте такожНа Одещині за жорстоке вбивство медика судитимуть чотирьох чоловіківПід час слідчих дій чоловік, як повідомили правоохоронці, помітно нервував. Він назвав себе чужим ім'ям та показав поліції фейковий паспорт. У квартирі чоловіка копи знайшли документи дівчини, яка зникла. Також поліція виявила рештки тіла, які можуть належати зниклій.

Правоохоронці встановили, що дівчина та її дитина дійсно перебували в гостях у квартирі чоловіка, де проводився обшук. Разом з ними була ще одна жінка, їхня знайома. В ніч на 2 листопада компанія вживала наркотики. Проте як загинула дівчина з Закарпаття - власник квартири не розповів.

Однак він зізнався, як він та його спільниця позбулися тіла померлої. Вони вдягли перуки та замаскували зовнішність, після чого купили в магазині вугілля та хімічну речовину. Дочекавшись ночі, фігуранти загорнули труп дівчини у килим та поїхали до лісу. Там вони пошматували тіло та підпалили труп, рештки чоловік та спільниця облили речовиною та закопали.

Читайте такожВтрата зору та перелом носа через поцілунок: у Запоріжжі школярки приревнували хлопця та побили трьох ровесниць (відео)"Позбувшись тіла, щоб максимально приховати сліди, фігурантка відвезла дитину померлої в Ужгород та залишила хлопчика у квартирі, де він і проживав разом із мамою. З мобільного телефону померлої вона написала повідомлення батькові дитини, щоб той забрав сина до себе. Після цього жінка відразу ж покинула межі країни", - розповіли у поліції.

25-річного чоловіка затримали, у його помешканні знайшли та вилучили наркотики. Йому та його спільниці загрожує відповідальність за статтею про навмисне вбивство.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Києвом багатодітна мати встромила ножа у співмешканця. Разом вони вигадали історію про напад незнайомців.

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Автор: Поліна Кузенко