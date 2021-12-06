Інцидент виявився побутовою сваркою, вже потім жінка спокійно розповіла на камеру, як ледь не вбила коханого.

Під Києвом мати шістьох дітей посварилася зі своїм співмешканцем та встромила у нього ножа. Жінка ледь не вбила свого коханого, а потім вона та постраждалий вигадали для поліції історію про напад незнайомців.

Інцидент трапився у ніч на 4 грудня в місті Боярка, повідомили у прес-службі Національної поліції Київської області.

Між цивільним подружжям виникла сварка, 50-річна жінка схопилася за ножа та вдарила їм у свого 69-річного співмешканця. На місце інциденту прибули правоохоронці. Чоловік не втратив свідомість від поранення, він навіть намагався врятувати свою співмешканку від покарання.

"Чоловік намагався переконати поліцію, що у під’їзді на нього напала група осіб через те, що він зробив їм зауваження. Жінка ж вимагала знайти нападників. Втім, під час з’ясування поліцейськими усіх обставин, жінка визнала свою провину і зізналась, що била з необачності та жалкує про скоєне", - розповіли у поліції.

Читайте такожНа Рівненщині засудили скульптора, який зарізав жінку та намагався вбити товариша тесакомМешканка Боярки проживає зі своїм співмешканцем вже 27 років. Вона розповіла на камеру, що останнім часом між ними часто виникали сварки. Жінка у деталях описала інцидент та підкреслила, що навіть не помітила, як взяла ножа та поранила коханого.

"Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від п’яти до восьми років", - додали у прес-службі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що суд виніс вирок чоловікові за вбивство жінки, яка принизила його "гідність". Під час конфлікту він ударив жінку ножем у шию. Потім він витягнув ножа з рани і намагався ганчіркою зупинити кров, але в нього нічого не вийшло. Після цього чоловік просто залишив потерпілу, яка була ще жива, і пішов з дому.

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Автор: Поліна Кузенко