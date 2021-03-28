/ фото УНІАН
У Черкаській області внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули три особи, у тому числі дві дитини.
Читайте такожПід Харковом в пожежі загинув маленький хлопчик, його матір і бабуся – в реанімації (фото, відео)
Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.
Пожежа сталася зранку 27 березня у приватному будинку, що у с. Білозір’я Черкаського району.
Внаслідок пожежі загинули три особи, з них двоє дітей шести та чотирьох років.
Про причини пожежі не повідомляється.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Києві бізнесмен облився бензином і погрожував спалити себе: вимагав не зносити його кіоск - ЗМІ (відео)
- Рятувальники відзвітували про ліквідацію пожежі в ресторані в центрі Києва (фото)
- На Закарпатті загорівся комплекс, збудований для переселенців за 109 мільйонів гривень (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram