У вогні загинули три особи, з них двоє дітей шести та чотирьох років.

У Черкаській області внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули три особи, у тому числі дві дитини.

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Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Пожежа сталася зранку 27 березня у приватному будинку, що у с. Білозір’я Черкаського району.

Внаслідок пожежі загинули три особи, з них двоє дітей шести та чотирьох років.

Про причини пожежі не повідомляється.

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Автор: УНІАН