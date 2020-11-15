На місці пожежі рятувальники виявили тіла дітей 2014, 2016 та 2018 років народження.

На Дніпропетровщині у с. Бикове Криничанського району сьогодні під час пожежі у приватному житловому будинку загинули троє дітей.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

О 16:49 пожежу на площі 25 м кв. було локалізовано, а о 17:17 – ліквідовано.

«На місці пожежі виявлено тіла трьох дітей - 2014, 2016 та 2018 років народження», - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучались 7 осіб та 2 одиниці техніки.

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Автор: Тамара Отовська