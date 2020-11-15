На Дніпропетровщині заживо згоріли троє малолітніх дітей / фото "Наше місто"
На Дніпропетровщині у с. Бикове Криничанського району сьогодні під час пожежі у приватному житловому будинку загинули троє дітей.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
О 16:49 пожежу на площі 25 м кв. було локалізовано, а о 17:17 – ліквідовано.
«На місці пожежі виявлено тіла трьох дітей - 2014, 2016 та 2018 років народження», - йдеться у повідомленні.
До гасіння залучались 7 осіб та 2 одиниці техніки.
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