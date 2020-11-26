Пожежа сталася у с. Воропаїв Вишгородського району.

Сьогодні, 26 листопада, у с. Воропаїв Вишгородського району під час пожежі у приватному будинку загинули три людини.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

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"Унаслідок займання загинуло 3 особи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, об 11:41 пожежу було локалізовано на площі 30 м кв., а о 12:02 - ліквідовано.

До гасіння загоряння було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

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Автор: Катерина Лиманська