Причини пожежі невідомі / фото ДСНС
Сьогодні, 26 листопада, у с. Воропаїв Вишгородського району під час пожежі у приватному будинку загинули три людини.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
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"Унаслідок займання загинуло 3 особи", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, об 11:41 пожежу було локалізовано на площі 30 м кв., а о 12:02 - ліквідовано.
До гасіння загоряння було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
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